MTV - I punti in comune dei risultati negativi in Serie A

Milan Tv ha analizzato le prestazioni deludenti del Milan in questa stagione, in cui i rossoneri hanno ottenuto i risultati peggiori, evidenziando alcuni punti in comune. In particolare, l’emittente rossonera ha preso in considerazione le partite contro Napoli, Atalanta e Inter. In due casi su tre, contro Napoli e Inter, si è trattato di uno scontro diretto e in altrettanti casi, questa volta contro Atalanta e Inter, il Milan è stato colpito dopo un contropiede sbagliato. Sempre in due casi su tre e sempre contro Atalanta e Inter la formazione milanista ha subito gol nel recupero. Inoltre, queste tre disfatte rossonere sono coincise con i pochi palloni toccati da Higuain, nell’ordine: 46 (di cui 2 in area) contro il Napoli, 28 (di cui sei in area con una rete) contro l’Atalanta, e 24 (di cui 2 in area) contro l’Inter. L’ultimo elemento comune evidenziato da Milan Tv, è la presenza di Bakayoko in campo. Il centrocampista, infatti, è subentrato, contro il Napoli, al 58’ sul momentaneo 1-2 per il Milan, al 74’ contro l’Atalanta, sul risultato di 2-1 per i rossoneri, e all’84’ contro l’Inter, quando la gara era in parità.