La Curva Sud sciopera a Milan-Genoa: "Che la società mandi un segnale chiaro e forte di voler rafforzare il progetto imbastito la scorsa estate"

Si attendeva una contestazione dal parte del tifo rossonero contro il Genoa e così sarà. Questa mattina la Curva Sud, con un comunicato ufficiale sul proprio profilo Instagram, ha indetto uno sciopero del tifo in occasione della sfida che si disputerà contro il Genoa domenica alle ore 18. Così inizia la nota del tifo organizzato rossonero: "Domenica contro il Genoa Curva Sud Milano ed AIMC non esporranno striscioni/bandiere/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo".

Poi il comunicato continua: "Invitiamo tutto il resto del pubblico presente allo stadio ad unirsi a questa forma di protesta che ha come unico obiettivo, quello di incentivare la società a proseguire nella linea d’investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione.



Non spetta a noi come sempre fare scelte e nomi, la cosa importante è che la società mandi un segnale chiaro e forte di voler rafforzare il progetto imbastito la scorsa estate.



Sempre con il Milan nel cuore!"