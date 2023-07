Notte di paura per Donnarumma a Parigi: il portiere derubato e legato in casa con la compagna

Notte di paura per Gianluigi Donnarumma a Parigi. Secondo quanto riporta questa mattina il sito francese Actu 17 l'ex portiere rossonero e la sua compagna sarebbero stati colti di sorpresa nella loro casa parigina da alcuni malintenzionati. I ladri avrebbero legato le due vittime per poi derubarle di circa 500.000 euro. Donnarumma e la sua fidanzata sono riusciti a fuggire e a rifugiarsi in un hotel di lusso vicino alla loro abitazione solo dopo le 3 di notte: da lì i contatti con la polizia che ha iniziato le indagini. Il portiere e la sua compagna sono stati poi portati in ospedale.