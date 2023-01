Ochoa: "Magari avessi sei dita. Questa storia è uno scherzo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, è tornato a parlare al Corriere della Sera della storia che gli attribuisce sei dita: "Ancora! È uno scherzo, in Messico il 28 dicembre si festeggia una cosa che è come il pesce d'aprile, sui giornali e in tv tutti scherzano e dicono cose non vere. Il mio segreto le sei dita? Magari. Sono solo cinque, ma ben allenate".