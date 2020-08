On this day - 11 agosto 2015: Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore del Milan

Esattamente cinque anni fa, l'11 agosto 2015, Alessio Romagnoli diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: i rossoneri lo acquistarono a titolo definitivo dalla Roma per 25 milioni di euro. Queste le parole di Adriano Galliani, allora ad milanista, con cui ha accolto il difensore e attuale capitano del Diavolo subito dopo la firma: "Benvenuto Alessio, hai firmato con noi un contratto fino al 30 Giugno 2020 e di questo siamo davvero molto felici. Sei un ragazzo, hai 20 anni, e proprio per questo noi pensiamo tu abbia tutto il tempo per diventare una nostra bandiera, una di quelle che avvolgono bene il pallone come nella tradizione dei grandi difensori di scuola rossonera, una di quelle che svettano alte a San Siro. Un forte abbraccio da tutti noi del Milan e forza Alessio".