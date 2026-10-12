Ordine: "Se continua così il Milan non è né carne né pesce. E alcune scelte di Amorim sono difficili da spiegare"

Il giornalista Franco Ordine ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio di ieri sera per 1-1 in casa del Sassuolo

Sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi, Franco Ordine ha parlato così del Milan di Ruben Amorim che ieri ha pareggiato 1-1 sul campo del Sassuolo: "Se continua così il Milan non è né carne né pesce. Se continua cioè a ondeggiare tra lo schieramento di partenza (3-4-2-1) e quello ritoccato con il Lecce prima della sosta (4-4-2) impiegherà molto più tempo a raggiungere uno stabile sistema di gioco capace di offrire identità tattica e di conseguenza sicurezza agli interpreti. Il calcio, a dispetto delle complicate narrazioni di molti moderni filosofi, non può diventare un mosaico nel quale puoi cambiare facilmente alcune tessere e restituire un disegno diverso allo stesso.

No, non è così. E pretenderlo tra l’altro da un gruppo reduce dall’ennesima rivoluzione di ricambio della rosa, sostituzione di dirigenti, nuovi allenatore e staff tecnico, è pretesa molto discutibile. Poi ci sono, naturalmente, scelte che restano complicate da spiegare. E citare Estupinian, mandato incontro a Berardi, solitamente un “ammazza-Milan” collaudato, è scontato. Perché poi Amorim finisce con la necessità di doverlo sostituire all’intervallo per via anche dell’ammonizione guadagnata al culmine di una serie di strafalcioni che farebbero perdere la pazienza anche a Giobbe".