Pagelle Gazzetta: Tonali il migliore, molto bene anche Maignan, Calabria e Theo

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport dopo la sfida di ieri del Milan contro l'Atalanta, il voto più alto è stato dato a Sandro Tonali, il quale ha segnato e ha dominato in mezzo al campo: per questo si è meritato un 8. Grandissima prestazione (7,5) anche di Maignan, Calabria e Theo Hernandez, 7 invece per Tomori, Diaz e Leao. Mezzo voto in meno per Kessie e Rebic, sufficienza piena (6) per Kjaer. L'unica leggera insufficienza per Messias (5,5).