Le parole dell'allenatore del Bournemouth dopo la prima vittoria dei suoi in Premier

Marco Rose, allenatore del Bournemouth, prossimo avversario del Milan giovedì in Europa League, è stato intervistato dopo la vittoria sul Sunderland.

Marco Rose, allenatore del Bournemouth, prossimo avversario del Milan giovedì in Europa League, è stato intervistato dopo la vittoria, la prima in stagione in Premier League, sul Sunderland.

Prima vittoria in Premier League: che sensazione si prova?

"Sì, sono davvero felice, molto contento per tutti: per i nostri tifosi, per il club, per i ragazzi e, ad essere sinceri, anche per me. Penso che per un nuovo allenatore che arriva in un club per far funzionare le cose sia importante: abbiamo sofferto per sei partite di Premier League prima di vincere alla settima giornata. Voglio solo dire grazie a tutti all'interno del club e ai nostri tifosi, perché non ho mai percepito dubbi su quello che stiamo facendo. Mi sono sempre sentito sostenuto, tutti sono stati davvero pazienti con noi e sono estremamente felice per tutti noi per la vittoria di oggi".

E l'avete vinta anche con grande stile: un inizio di gara fantastico. Non solo il gol, ma anche un paio di tiri nei primissimi minuti. Sembravate davvero aggressivi e in controllo.

"Sì, è quello che siamo stati oggi ed è quello che vogliamo. L'ho percepito dopo la sconfitta a Londra contro il Chelsea, che c'era in tutti una gran voglia di mostrare una reazione. Lo abbiamo fatto giovedì e poi ho sentito che oggi tutti stavano scendendo in campo per dimostrarlo di nuovo. Ed è quello che abbiamo fatto. Un ottimo inizio: abbiamo forzato ogni situazione che ci si è presentata. Il primo gol è stato geniale da parte di Evanilson e Tavernier. Anche nell'episodio dell'espulsione siamo stati reattivi, leggendo la situazione nel modo giusto. E dopo il cartellino rosso siamo rimasti concentrati e lucidi, il che è stato fondamentale".

Tornando a quel primo gol, dimostra quanto sia stato altruista Evanilson. È un attaccante e tutti gli attaccanti vogliono segnare, ma il suo primo pensiero è stato servire Tavernier.

"Sì, tutti si aspettavano che calciasse. Ne sono sicuro, persino io da fuori! Poi però ha passato la palla e ho pensato: 'Ok, adesso è a porta vuota'. Una scelta davvero intelligente. Evanilson doveva superare il portiere, ma è stato fantastico, semplicemente fantastico. E quando funziona, sono tutti felici. Tavernier ha segnato il suo quarto gol stagionale".

Evanilson è a quota tre gol in tre partite, e la rete di oggi è stata anche la centesima della sua carriera.

"Sì, complimenti a lui! Sono davvero felice per lui perché è un giocatore fondamentale per noi, sia in fase di possesso che di non possesso. È diligente, capisce il gioco: se fermi le immagini durante l'analisi video, lo trovi sempre nella posizione corretta. Il fatto che abbia iniziato a segnare e che sia in un momento di forma così positivo mi rende davvero felice per lui".

Adam Smith è diventato il quinto giocatore con più presenze nella storia del club. Un gran traguardo, di quelli che probabilmente non si vedranno molto spesso in futuro.

"Sì, è un traguardo grandioso. Sono qui da poco più di tre mesi ed è il nostro capitano in tutto: per le prestazioni in campo, per l'atteggiamento e anche questa settimana è stato davvero determinato e chiaro in tutto ciò che ha comunicato alla squadra. Quindi sì, i miei più sinceri complimenti anche a lui".