Pellegatti: "Questo Athekame sta stupendo. Complimenti a Igli Tare"

Anche Carlo Pellegatti colpito dal rendimento di Zachary Athekame con la maglia del Lione, in prestito: le sue dichiarazioni

Una delle note liete di questo inizio di stagione rossonera, in ottica futura, è il rendimento da top player di Zachary Athekame. Il terzino svizzero, ceduto in estate in prestito secco al'Olympique Lione, sia con la maglia del club francese che con quella della nazionale elvetica, si sta comportando in maniera egregia, mettendo in fila numeri davvero molto importanti. Con la partita di domenica, in 7 gare di Ligue 1 è arrivato a 2 gol e 3 assist complessivi. Del calciatore e del suo momento positivo, ne ha parlato Carlo Pellegatti nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube.

Le dichiarazioni di Carlo Pellegatti sul rendimento di Zachary Athekame, autore di un'altra grande prestazione con il Lione: "Questo Zachary Athekame sta stupendo, sta entusiasmando. Complimenti al caro Igli Tare che ha preso questo giocatore: sta facendo meraviglie agli ordini di Fonseca. È un Lione che sta andando molto bene anche in Europa League, credo abbia vinto le prime due partite".