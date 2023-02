Pioli: "In settimana ci siamo allenati sempre con un tempo effettivo di 55-60 minuti. Contro il Sassuolo ne abbiamo fatti 44, è una battaglia già persa"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come ha lavorato durante la settimana sulla testa dei giocatori? Pioli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Derby, risponde così: "Incitandoli, spronandoli a dare il massimo per 95 minuti. Ci siamo allenati tutti i giorni con un tempo effettivo di 55-60 minuti, che sono pochi ma quelli reali. Anzi, con il Sassuolo mi sembra che abbiamo giocato 44 minuti effettivi, ma questa è una battaglia già persa. Non possiamo pensare di non far tirare mai in porta l'Inter, perché l'Inter è una squadra che crea. Dobbiamo essere forti a ripartire, giocare pallone su pallone. Le partite con l'inter sono state vissute sugli episodi e noi dobbiamo incidere sugli episodi. Ci vorrà anche tanto cuore, che i miei giocatori hanno".