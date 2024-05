CorSera - Milan, altro flop dei big: ieri male Giroud, Theo e Leao

Stefano Pioli ha le sue responsabilità se la stagione del Milan non è andata come i tifosi speravano, ma le colpe le hanno certamente anche i giocatori, in particolari i big della rosa rossonera che troppo spesso hanno fallito in questa stagione. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che l'ultimo flop risale a ieri contro il Genoa, match nel quale hanno fatto male Giroud, Theo Hernandez e soprattutto Leao, uscito tra i fischi di San Siro.

Questo il tabellino di Milan-Genoa di Serie A:

MILAN-GENOA 3-3

Marcatori: 5’ Retegui (r), 45’ Florenzi, 48’ Ekuban, 72’ Gabbia, 76’ Giroud, 87’ aut. Thiaw

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi (dal 80’ Kalulu), Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (dal 80’ Adli), Reijnders; Chukwueze (dal 8’ Thiaw), Pulisic, Leão (dal 68’ Okafor), Giroud. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Caldara, Terracciano, Pobega, Zeroli, Sia. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Martínez; Vogliacco (dal 86’ Cittadini), De Winter, Vásquez; Spence, Thorsby, Badelj (dal 74’ Strootman), Frendrup, Martin (dal 74’ Haps); Ekuban (dal 86’ Papadopoulos), Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Sabelli; Bohinen, Ankeye. All.: Gilardino.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Ammoniti: 43’ Reijnders, 90’+4 Vasquez.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.