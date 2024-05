Pioli in conferenza: "La fase difensiva è stato il nostro tallone d'Achille quest'anno. Reijnders è forte"

Dopo la sconfitta contro il Torino, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole in conferenza stampa com riporta Tuttomercatoweb.com:

Si aspettava questo Toro? E' deluso dai suoi?

"Ce lo aspettavamo così, hanno obiettivo importante e questo è il loro modo di giocare. Siamo stati meno bravi di loro sui traversoni, il primo tempo ha deciso la partita. Ma non abbiamo giocato così male"

Come si migliora la difesa?

"Non parlo del futuro. Dico che quest'anno è la fase difensiva il nostro tallone d'Achille, stasera è stato un po' il continuo della stagione. Potevamo far meglio, difendere meglio come collettivo e come singoli"

Un giudizio su Reijnders...

"Quando è partito da posizioni più alte, ha perso qualcosa. Se parte più basso, in costruzione con uno vicino e si muove, ha un buon controllato orientato e si inserisce meglio. E' ciò che ho visto quest'anno, è forte e dinamico. Ha giocato tantissimi minuti, è forte"

Cosa si aspetta dall'ultima a San Siro?

"Non lo so...Ho sempre parlato a fine stagione con la società. E' l'ultima di campionato, saluteremo due grandi giocatori e sarà emozionante"