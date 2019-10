Pioli: "Le mie scelte non sono bocciature. Castillejo? Tutti hanno mangiato l'erba oggi"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Milan Tv del successo contro la Spal: "Le mie scelte non sono mai bocciature, io devo fare le scelte giuste in base alla partita. Domenica farò altri cambi penso. Tutti devono essere sempre pronti, qualcuno oggi è stato fuori e non era contento, ma sono contento di questo. Dobbiamo andare avanti e continuare a lavorare. Dobbiamo sentire sempre il bisogno della vittoria. Ai giocatori ho chiesto se erano felici dopo la vittoria. Se vogliamo essere felici dobbiamo vincere ancora". Su Castillejo: "Tutti hanno mangiato l'erba oggi. Non possiamo tornare indietro, nel calcio si lotta e si rincorre, chi si ferma non può giocare. Bisogna correre".