Pioli su Kalulu: "Ha una personalità incredibile, lavora bene e si applica tanto"

Stefano Pioli è intervenuto a DAZN, soffermandosi anche sulla partita giocata da Kalulu come difensore centrale: “La sua posizione migliore sarebbe da centrodestra in una difesa a tre, lì ha le caratteristiche perfette. Però ha una personalità in campo incredibile, nel senso che può sbagliare qualcosa com’è normale che sia ma ci passa sopra. È intelligente, si sa muovere bene, è veloce. È forte, non mi sorprende più perché lo conosco bene. È arrivato a fari spenti, lavora bene e si applica tanto, è un ragazzo serio e sono molto contento sia per lui che per Gabbia che si sono fatti trovare pronti contro un avversario di tutto rispetto: la coppia della Roma nell’ultima trasferta aveva creato tantissime difficoltà, noi abbiamo concesso poco sia per merito della squadra e sia perché i centrali hanno lavorato con efficacia”.