probabile formazione Emergenza difesa a Torino: Musah terzino destro. C'è Bennacer in mezzo al campo

vedi letture

Dopo il ko nel derby, arriva un'altra partita molto sentita per i tifosi del Milan, cioè quella contro la Juventus. Una vittoria in casa dei bianconeri blinderebbe forse in maniera definitiva il secondo posto del Diavolo, che però arriva a questa partita con diverse assenze, tutte concentrate in difesa: oltre agli infortunati Kalulu e Kjaer, infatti, non ci saranno nemmeno gli squalificati Calabria, Theo Hernandez e Tomori.

Scelte quindi quasi obbligate per Stefano Pioli nel reparto arretrato: gli unici centrali a disposizione sono Gabbia e Thiaw, mentre come terzini ci dovrebbero essere Musah a destra e Florenzi a sinistra. L'americano è in vantaggio su Terracciano (se alla fine dovesse essere quest'ultimo a vincere il ballottaggio, l'ex Verona agirebbe a sinistra e Florenzi tornerebbe a destra). A centrocampo dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Bennacer e Reijnders, mentre non ci dovrebbero essere novità in attacco, con i "soliti quattro" dall'inizio: Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

MILAN 4-2-3-1

Maignan

Musah Thiaw Gabbia Florenzi

Bennacer Reijnders

Pulisic Loftus-Cheek Leao

Giroud

A disp: Sportiello, Nava, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Zeroli, Adli, Pobega, Okafor, Chukwueze, Jovic.

All. Stefano Pioli

Indisponibili: Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez, Tomori, Calabria

Diffidati: Musah, Gabbia

Ballottaggi: Musah-Terracciano

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BERTI – CECCONI

IV uomo: AYROLDI

VAR: LA PENNA

AVAR: AURELIANO

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: sabato 27 aprile 2024

Ore: 18.00

Stadio: Allianz Stadium, Torino

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it