PSG, Draxler: "Felice qua. E il nuovo ruolo mi sembra divertente"

Al fianco del tecnico Tuchel in conferenza stampa per il PSG si è presentato anche Julian Draxler, talento tedesco che nelle ultime settimane ha arretrato il proprio raggio d'azione: "E' un ruolo nuovo per me, stare vicino a Rabiot e Verratti è divertente. Neymar e Mbappé out? Abbiamo tanti bravi giocatori offensivi che possono segnare o fare assist. La mia situazione? Mi piace il club e mi trovo benissimo a Parigi. Abbiamo una grande squadra, sono davvero felice".