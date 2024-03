Reijnders dedica il gol al figlio neonato: "Per il nostro piccolo Xavien"

vedi letture

Il 28 febbraio scorso è stata una data che Tijjani Reijnders difficilmente potrà dimenticare: la moglie Marina ha dato alla luce il primogenito della coppia, Xavien. Per questa ragione, ieri, quando il centrocampista olandese ha trovato il gol del 2-1 contro lo Slavia Praga in Europa League, la dedica per Reijnders è stata immediata. Il numero 14 ha esultato incrociando le braccia come per formare una "X", iniziale del nome del suo figlio. La dedica è stata poi ribadita ai microfoni di Sky Sport al termine della gara ma anche sul suo profilo social più tardi.

Su Instagram, infatti, Reijnders ha pubblicato le foto della partita, tra cui quella in cui esulta facendo la X e ha scritto il messaggio per il figlio: "Per il nostro piccolo Xavien". Ad accompagnare la dedica un cuore e un pallone da calcio. Diversi i commenti dei compagni di squadra: da Chukwueze a Loftus, passando per Leao, Musah e Adli. Anche la moglie Marina ha commentato: "Ti amo".