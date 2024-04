Relevo - Il Milan punta su Julen Lopetegui per il post Pioli

L'indiscrezione di questa mattina riportata dalla Gazzetta dello Sport è stata rilanciata anche dalla Spagna in questi minuti da Matteo Moretto che per Relevo ha riportaton su X: "Il Milan punta su Julen Lopetegui per il dopo Stefano Pioli". Secondo quanto riportato dal giornalista italiano, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti positivi tra il Milan e Julen Lopetegui. Il tecnico basco metterebbe d'accordo tutte le anime della dirigenza rossonera: da Cardinale a Ibrahimovic, passando per i componenti dell'area tecnica. Ci sarebbe grande sintonia tra l'allenatore e il club.

Al momento, sul tavolo, Lopetegui ha un'offerta molto ricca del West Ham che però è stata messa in stand-by proprio per aspettare il club rossonero. Il profilo era stato cercato, negli scorsi mesi, anche da Manchester United e Bayer Leverkusen.