Sampdoria, esonerato Corradi: al suo posto è pronto un altro ex Milan

Finisce subito la prima esperienza di Bernardo Corradi come capo allenatore in un club: la Sampdoria ha comunicato il suo esonero

Sette partite, una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. Sette gol fatti e quindici subiti, la peggior difesa del campionato. Questi i numeri della Sampdoria, ultima in Serie B. Inevitabile, dunque, l'esonero di Bernardo Corradi, ex collaboratore tecnico di Max Allegri l'anno scorso al Milan, che è stato comunicato dal club genovese nella serata di oggi. Finisce così la prima esperienza da capo allenatore in un club per l'ex centravanti. Al posto di Corradi, la dirigenza della Sampdoria pensa a un altro ex Milan che sarebbe anche un ritorno in blucerchiato: Marco Giampaolo. Il tecnico, tra l'altro, è stato esonerato dalla Cremonese sempre in Serie B, dopo due giornate di campionato.

Questo il comunicato ufficiale della Sampdoria con cui è stato ufficializzato l'esonero di Bernardo Corradi: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore".