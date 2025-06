Si è spento all’età di 92 anni Gaetano Morazzoni, ex presidente del Milan

Si è spento all’età di 92 anni Gaetano Morazzoni, avvocato, politico e dirigente sportivo, originario di Rho. Figura poliedrica, ha legato il suo nome sia alla storia del Milan sia a quella delle istituzioni lombarde.

Presidente rossonero dal 30 ottobre 1980 al 18 gennaio 1982, Morazzoni prese le redini del club in un momento particolarmente delicato: il Milan era appena stato retrocesso d’ufficio in Serie B a causa dello scandalo Totonero, che aveva portato anche alla radiazione dell’allora presidente Felice Colombo. Alla sua prima stagione, riportò subito il Milan in Serie A, ma si dimise nel gennaio 1982, con la squadra nuovamente in difficoltà in campionato, lasciando il posto a Giuseppe Farina.

Oltre al calcio, Morazzoni ha avuto una lunga carriera nella politica e nelle partecipate pubbliche. Iscritto alla Democrazia Cristiana, è stato parlamentare per due legislature (dal 1976 al 1983), assessore e vicesindaco di Rho sotto la giunta guidata da Carlo Landoni, e ha ricoperto ruoli anche nel Comune di Milano. Tra le altre cariche, è stato vicepresidente della Fondazione Fiera Milano e presidente di SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Dal 1997 collaborò con il gruppo parlamentare di Forza Italia e con Mediaset. I funerali si terranno giovedì mattina nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Rho.