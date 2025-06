MN - Furlani: "Il ruolo di Ibra è a livello di proprietà: se andate sul sito di RedBird lo vedete. È stato e rimane una persona molto importante nel progetto Milan"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa, tra cui gli inviati di MilanNews.it, avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Dove si colloca Ibra in questo riassetto?

“Preciso, Zlatan non è mai stato tecnicamente nell’organico dell’azienda e c’è stata confusione sul suo ruolo. È stato e rimane una persona molto importante nel contesto del progetto Milan. Il ruolo di Zlatan è a livello di proprietà: se andate sul sito di RedBird lo vedete. Il suo input è sulla parte sportiva, commerciale, istituzionale e di rappresentanza. Una persona che ci ha fatto vincere come giocatore, che ci ha riportato a vincere lo scudetto nel 2022 ma tenete presente che è anche uno che ha giocato dall’Olanda alla Spagna, all’Inghilterra, al Psg, negli Stati Uniti… Ha una ricchezza di competenze e una conoscenza del mondo del calcio molto ampia”

LA NEWS DI MERCATO DEL GIORNO: MILAN FORTE SU JASHARI

Una delle priorità del Milan in questo mercato estivo sarà quella di rinforzare il centrocampo, che ha da poco perso Tijjani Reijnders, passato a titolo definitivo al Manchester City. I rossoneri hanno già chiuso per l'arrivo a zero di Luka Modric (visite mediche e firma del contratto dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid), ma il croato non sarà l'unico innesto in mezzo al campo perchè nei piani dei dirigenti di via Aldo Rossi c'è l'intenzione di prendere altri due centrocampisti (un mediano e una mezzala per il nuovo 4-3-3 di Massimiliano Allegri).

Uno dei nomi più caldi in questo momento è certamente Ardon Jashari, giocatore classe 2002 del Club Brugge per il quale il Milan ha presentato la sua prima offerta ufficiale da 25 milioni di euro più cinque milioni di bonus. La richiesta dei belgi è un po' più alta (35-40 milioni di euro) e dunque ci sarà da trattare per arrivare ad un accordo, ma lo stesso centrocampista svizzero starebbe spingendo per trasferirsi a Milanello. Sulle sue tracce c'è anche il Manchester United, ma il giocatore vuole solo il Milan.