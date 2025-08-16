Dove vedere Milan-Bari in diretta TV, streaming e web
Tutto pronto per l'inizio della stagione del Milan che, domenica 17 alle ore 21.15 allo stadio San Siro, sfiderà il Bari. L'occasione è il Primo Turno di Coppa Italia, che equivale ai trentaduesimi della competizione nazionale. I rossoneri daranno così il via al loro anno sportivo e scalderanno i motori in vista anche dell'inizio del campionato, previsto per sei giorni dopo: sabato 23 agosto alle ore 20.45 a San Siro arriva la neopromossa Cremonese, per il primo dei diversi derby lombardi in programma.
La partita tra Milan e Bari si potrà vedere in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di SportMediaset o su Mediaset Infinity. La redazione di MilanNews.it, oltre a tutti gli aggiornamenti in tempo reale, vi proporrà il consueto live testuale.
DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity
