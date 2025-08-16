Ordine sul mercato del Milan: "A centrocampo è stata fatta l'operazione migliore"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per MilanNews.it Franco Ordine ha detto la sua sui movimenti in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare su quanto è stato fatto a centrocampo:

"A centrocampo è stata fatta l’operazione migliore: è partito di fatto Reijnders, sono arrivati Modric, Ricci e Jashari, tre in cambio di uno venduto a 72 milioni (e se Furlani avesse magari atteso qualche settimana in più il ricavato sarebbe stato più ricco; ha avuto paura di chiudere il 30 giugno col segno meno probabilmente; ndr). Su Musah, spero di non sbagliare, mi auguro che si tenga il punto sulla non cessione. In attacco si può discutere se in fatto di gol Hojlund potrà offrire un contributo migliore di Vlahovic ma l’affare -con le modalità seguite- è tale da mettere al riparo i conti e non provocare nessuno scossone all’interno dello spogliatoio sul piano degli stipendi".