El Shaarawy su Gattuso: "Credo sia l'allenatore giusto per ora"

Stephan El Shaarawy, ex calciatore del Milan da diverso tempo alla Roma, quest'anno è stato nominato capitano dei giallorossi. Il calciatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 in vista dell'imminente inizio di stagione, soffermandosi sulle favorite per il campionato ma anche del suo rapporto con il nuovo CT dell'Italia Gennaro Gattuso.

Chi è la favorita del campionato e chi la sorpresa?

“Il campionato ha sempre dimostrato che ci possono essere molte sorprese. Sicuramente Napoli e Inter sono le squadre più strutturate e organizzate, ma lo scorso anno ci sono state altre formazioni che hanno stupito. Ora tutte cercano di rafforzarsi in modo più solido e concreto per essere competitive. Noi pensiamo a fare bene e a migliorarci rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. L’importante, credo, sia partire forte e non trovarsi costretti a rincorrere, come invece è successo lo scorso anno”.

Che rapporto hai con Gattuso?

“Ci siamo salutati, ho giocato per lui nell’ultimo anno al Milan. Sicuramente in questo momento può dare molta energia e motivazione alla nazionale, credo sia l’allenatore giusto per ora. La mia ultima convocazione in nazionale risale all’Europeo e per me quella maglia è estremamente importante. Tuttavia, è chiaro che la convocazione passa prima dalle prestazioni con la Roma, quindi adesso penso a fare bene qui”.