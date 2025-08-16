Visnadi: "Meglio Vlahovic di Hojlund. Ma non sempre ci sono interessi tecnici nelle scelte dei club"
Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlando di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic:
"Penso che Hojlund sia uno di quei giocatori tutto da scoprire. Che non valesse i soldi che ha pagato lo United dopo la mezza stagione fatta bene a Bergamo. Uno dei grandi colpi della gestione Gasperini-Percassi: uno bravo a costruire i giocatori, l'altro ancora più bravo a venderli. Hojlund onestamente mi sembra meno bravo di Vlahovic che ha tre anni in più, che attraversa un momento difficile ma è certamente più consolidato, più giocatore, più esperto. E anche più caro ed è più complicato prenderlo. Per questo il Milan andrà su Hojlund, perché non sempre ci sono gli interessi tecnici nelle scelte che fanno determinati club e il Milan è uno di questi".
