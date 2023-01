MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "Primo contatto tra Milan e Paris Saint-Germain per Sergio Rico. C'è l' ok del giocatore, ma i francesi per ora non danno il via libera perché sperano di liberarsi di Keylor Navas”.