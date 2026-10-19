Non succedeva dal 1963 che un allenatore, all'esordio con il Milan, restasse imbattuto nelle prime sette di campionato

Non succedeva dal 1963 che un allenatore, all'esordio con il Milan, restasse imbattuto nelle prime sette di campionatoMilanNews.it
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Oggi alle 19:40News
di Antonello Gioia
Ruben Amorim (4V, 3N) è diventato il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in Serie A.

Ruben Amorim (4V, 3N) è diventato il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in rossonero in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (3V, 4N) e Luis Carniglia nel 1963 (4V, 3N). Lo riporta Opta.