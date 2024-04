TMW RADIO - Braglia: "A me gli atteggiamenti di uno come Leao non piacciono"

Ai microfoni di TMW Radio durante il consueto appuntamento con il programma Maracanà, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato l'ultimo turno di Europa League soffermandosi in modo particolare sul derby europeo fra Roma e Milan che ha visto i giallorossi di Daniele De Rossi avere la meglio e conquistare le semifinali. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, tante critiche per Pioli:

"Il campo ieri e non solo ha detto delle cose diverse da quelle che si ipotizzavano. E' anche vero però che comunque certi atteggiamenti di alcuni giocatori non mi sono piaciuti. A me gli atteggiamenti di uno come Leao non piacciono. L'indisponenza che ha avuto in una partita così importante secondo me non rispecchia quello che dovrebbe essere un comportamento corretto nei confronti del pubblico e del club. Dalle sue parole si è capito che ormai l'avventura sia finita".