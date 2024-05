MN - Fratelli Reijnders appaiati a quota tre gol, Eliano: "Se lo batto? Non lo so, non abbiamo scommesso nulla"

Tijjani Reijnders non è l'unico della famiglia a calcare i campi in un campionato di prima divisione europea. Al PEC Zwolle c'è infatti il fratello Eliano, 23 anni, trequartista, che ha condotto la squadra a una tranquilla salvezza, quando mancano tre giornate alla fine dell'Eredivisie. Proprio Eliano ha parlato ai nostri microfoni, raccontandoci del suo rapporto col fratello. In esclusiva per MilanNews.it.

La stagione sta volgendo al termine, avete segnato 3 gol a testa. Pensi di batterlo?

"Non saprei, certamente non abbiamo scommesso e non penso nemmeno che sia giusto visto che Tijjani ha più partite in stagione".