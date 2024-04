TMW Radio - Brambati: "Leao? Se dovessi andare a incassare 90-100 milioni..."

Momento molto difficile per il Milan che, nel giro di dieci giorni, ha posto fine alla sua stagione nel modo migliore possibile, virtualmente parlando. Prima la sconfitta con eliminazione dall'Europa League per mano della Roma e poi la sesta umiliazione consecutiva in un derby contro l'Inter. Ai rossoneri ormai è rimasto solamente l'obiettivo del secondo posto e sabato ci sarà la sfida all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus che dirà moltissimo se non tutto su questa volata per il secondo gradino del podio. Ne ha parlato Massimo Brambati sulle frequenze di TMW Radio a Maracanà.

Il pensiero di Massimo Brambati sull'erede di Stefano Pioli: "A me è stato detto in settimana che l’unica persona che ha fatto il nome di Conte è stato Ibrahimovic. Io ho chiesto se Ibrahimovic contasse molto nel Milan e mi è stato detto che conta come Zanetti all’Inter. Lui è uno di quelli che ha spinto per Conte. La proprietà è americana e a me è sembrato di intuire che ricercano un allenatore internazionale. Quei nomi che sono usciti, che io ho letto solo sui giornali, vanno in una direzione. A me la persona con cui ho parlato ha fatto capire che la direzione potrebbe essere quella. Io vorrei anche capire le prospettive di Leao. Io valuterei la cessione. Se dovessi andare a incassare 90-100 milioni potrebbe essere la soluzione giusta”.