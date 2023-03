TMW RADIO - M.Orlando: "Milan, a Firenze partita rischiosa"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ascolta l'audio

Ospiti: Brambati:" La Juve deve pensare partita per partita." Orlando:" Cabral come punta meglio di Jovic. La Juve può prendere il 4 posto" Braglia:" Contro la Fiorentina il Milan deve far bene per la Champions." - Maracanà con Marco Piccari

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del prossimo turno di Serie A.

Per il Milan vede qualche rischio in questa partita?

"Tra Jovic e Cabral deve per forza giocare il secondo, che è una punta vera, e non Jovic. La partita sarà difficilissima, il Milan ha sempre sofferto con la Fiorentina. La Viola si è tolta di dosso la paura della classifica, è una partita molto rischiosa quindi per il Milan".