TMW Radio - Matrecano: "Una tra Milan e Roma arriverà in fondo in Europa League"

Il procuratore Luigi Matrecano intervistato da TuttoMercatoWeb.com nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente si è soffermato a parlare del momento del Napoli, reduce da due cambi di allenatore, e del mercato dei partenopei fra passato e presente: “Nessuno si aspettava questo campionato dopo che lo scorso anno il Napoli ci ha fatto vedere cose molto belle a livello di gioco. Quest’anno non è successo anche se ora con Calzona il Napoli ha una mentalità più offensiva che li porta anche a esporsi a qualche pericolosa ripartenza. Il tecnico ha anche un modo di esporsi diverso rispetto ai suoi predecessori, non si accontenta. Inoltre l’arrivo del preparatore atletico che c’era lo scorso anno ha dato nuova linfa, si vede una squadra più vogliosa e pimpante, che cerca di vincere fino all’ultimo. Sia le catene laterali sia Lobotka funzionano meglio rispetto al passato”.

Tre italiane in Europa League e una Conference. Chi può vincerle?

“Io vedo Milan e Roma squadre che possono arrivare in fondo, anche la Fiorentina ovviamente anche se c’è da capire come la squadra assorbirà il grave lutto legato alla scomparsa di Barone che era un uomo molto legato alla squadra. Ma questo potrebbe essere un motivo per avere una spinta in più in questo finale di stagione. Fra le tre vedo la Roma un passetto avanti perché sta facendo bene con De Rossi in panchina”.