TMW RADIO - Pellegatti sul nuovo mister: "Non vogliono allenatori ingombranti"

vedi letture

A parlare delle vicende in casa Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il noto giornalista Carlo Pellegatti.

Che tipo di scelte ci saranno per la panchina?

"Si parte a oggi con Motta non in pole. Si parla di allenatori che arrivano dall'estero. A me dicono allenatori esteri, alla Emery. Non è giovane ma è carismatico. Oppure un allenatore di prospetto, aziendalista. Non vogliono allenatori ingombranti. Quindi i nomi che si sono fatti possono essere tutti validi. Non mi aspetto un allenatore 'indovinabile', banale. E poi dobbiamo vedere che farà Allegri alla Juve. Se rimane si riapre Thiago Motta magari. Ma per ora non c'è nulla, il casting continua. Ma devi fare in fretta, perché il mercato devi cominciarlo già ora e devi sapere il tecnico che avrai. Zirkzee è il primo obiettivo comunque per l'attacco. E poi Fofana del Monaco"

Sarri?

"No. Sarei molto sorpreso se venisse, dalle informazioni che ho io. Così come Conte".

Van Bommel?

"Sì, perché conosce l'ambiente, ha fatto bene con l'Anversa ed è andato via dicendo che voleva tornare qui. E' un allenatore preparato, io sarei favorevole a un allenatore così".