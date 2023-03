Tonali esalta Leao: "Quando si accende, andiamo in porta in un secondo"

MilanNews.it

Queste le parole a DAZN di Sandro Tonali su Rafael Leao: "E' un ragazzo particolare, è un buono sia dentro che fuori dal campo. E' un giocatore che per essere marcato servono due uomini. Quando si accende, andiamo in porta in un secondo. Può farlo sempre, magari non sta avendo la continuità dell'anno scorso, va stimolato. Ha un grande talento, è il più forte e deve mettere questa qualità in campo sempre".