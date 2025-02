Torino-Milan 2-1, le statistiche fotografano la partita: i granata vincono con un xG di 0.36

Le statistiche non dicono tutto, ma sicuramente sono indicative. E quelle di Torino-Milan spiegano come il 2-1 sia un risultato oltremodo generoso per i granata, ritrovatisi casualmente in vantaggio e a gestirlo con grande fatica fino al 73'. Per poi tornare avanti tre minuti più tardi.

Secondo gli expected goals il Milan avrebbe dovuto vincere anche comodamente la partita: appena 0.36 è l'xG dei granata contro l'xG 2.28 per il Diavolo. Fino al 38' il Toro aveva un xG di 0.00 nonostante fosse avanti per 1-0, grazie al gol che il Milan si è fatot da solo. Per il resto, le altre statistiche dicono: 26 tiri a 9 per il Milan; 8 tiri in porta a 3 per il Milan; 11 calci d'angolo a 4 per il Milan; 65%-35% di possesso palla in favore del Milan; 14 falli commessi dal Torino contro i 5 del Milan. Ma, appunto, le statistiche contano fino a un certo punto. Contano i gol fatti, 2 per il Torino e 1 per il Milan.