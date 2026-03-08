Verso il Derby, Modric osservato speciale. Il croato ha acquistato circa 60 biglietti per amici e parenti
Grande attesa per il Derby di questa sera tra Milan ed Inter, con il match che si disputerà in un San Siro delle grandi occasioni: il Meazza è sold out! Questo non ha fermato Luka Modric, racconta Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, di acquistare e mandare circa 60 biglietti a parenti ed amici croati per poter assistere alla partita. Il centrocampista, anima del Milan di Max Allegri, è ovviamente uno degli osservati speciali in quello che sarà il suo secondo, e forse ultimo, incontro con l'Inter.
DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Berti
IV uomo: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello
