Verso il Derby, Modric osservato speciale. Il croato ha acquistato circa 60 biglietti per amici e parenti

Grande attesa per il Derby di questa sera tra Milan ed Inter, con il match che si disputerà in un San Siro delle grandi occasioni: il Meazza è sold out! Questo non ha fermato Luka Modric, racconta Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, di acquistare e mandare circa 60 biglietti a parenti ed amici croati per poter assistere alla partita. Il centrocampista, anima del Milan di Max Allegri, è ovviamente uno degli osservati speciali in quello che sarà il suo secondo, e forse ultimo, incontro con l'Inter.

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello