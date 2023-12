Verso Salernitana-Milan: 3 spunti di riflessione

L'ultima prima di Natale, da non sbagliare. Domani, venerdì 22 dicembre, affrontiamo la Salernitana all'Arechi. Appuntamento alle 20.45 per una sfida delicata su un campo difficile, contro una formazione che ha un assoluto bisogno di punti per accorciare sulla zona salvezza. Ecco tre "talking-points" alla vigilia di Salernitana-Milan.

LA REAZIONE E L'ARECHI

La classifica e i risultati fin qui inducono al facile pensiero di una Salernitana in difficoltà, arrendevole e scoraggiata. La squadra di Inzaghi arriva da tre sconfitte consecutive ed è a quota 8 punti, curiosamente gli stessi che aveva a questo punto nel 2021/22, prima di iniziare una vertiginosa rimonta verso la salvezza. Ecco il punto: la Salernitana di queste stagioni è una formazione che ha cuore, sa reagire e sa accendersi grazie al trasporto del pubblico dell'Arechi, caldo come pochi altri nel nostro campionato. I fattori ambientali di questa trasferta non devono essere sottovalutati, 6 degli 8 punti dei campani sono arrivati in casa e la stagione scorsa si è chiusa con 7 risultati utili consecutivi casalinghi. E non inganni nemmeno il 4-1 di Bergamo, perché fino a dieci minuti dal termine i granata erano pienamente in partita, con occasioni nitide per pareggiare. Attenzione massima.

LA CONTINUITÀ COME OBIETTIVO

In questa fase senza l'impegno europeo, il Milan si è posto come obiettivo primario la continuità in campionato. Dopo l'ultima sosta di novembre sono arrivati 9 punti su 12 in Serie A, con il rimpianto del passo falso di Bergamo. Nel calendario dell'avvento rossonero c'è una casellina da aprire all'Arechi, ed è quella della vittoria in trasferta, che manca dal 7 ottobre, in questo ultimo impegno fuori casa del 2023. Coincidenza vuole che l'anno solare si sia aperto proprio con un successo a Salerno il 4 gennaio. Diventa necessario sbloccarsi, rimettersi in carreggiata in trasferta esattamente come fatto a San Siro con tre successi di fila (Fiorentina, Frosinone e Monza). Ne ha bisogno la squadra, per la fiducia e la continuità appunto, per scendere dalle montagne russe di questi mesi e allo stesso tempo per continuare a credere in qualcosa di più, in qualcosa di bello.

FORZE FRESCHE E SOLUZIONI

Bennacer sta gradualmente aumentando il minutaggio dopo il lungo infortunio, e contro il Monza ha messo lo zampino nell'azione del terzo gol. Isma potrebbe quindi essere pronto per una maglia da titolare. Sempre nella sfida con i brianzoli hanno di fatto riposato sia Chukwueze sia Jović, che potrebbero risultare due pedine fondamentali all'Arechi. Contro una Salernitana che difficilmente se la giocherà a viso aperto, Pioli ha bisogno di più alternative, tattiche e tecniche, dall'inizio o a gara in corso, per cercare di fare breccia nella difesa di casa. Proprio in tema di difesa, la nostra retroguardia ha ritrovato un po' di respiro a San Siro con il Monza, sia per aver mantenuto la rete inviolata ma anche a livello numerico, grazie al rientro di Kjær e al debutto di Simić. Forze fresche che torneranno utili tanto a Salerno quanto nel filotto di partite che ci attende a cavallo delle festività.