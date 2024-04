VIDEO MN - Pozzecco: "Conte è bravo ma io andrei avanti con Pioli"

Il coach della Nazionale Italiana maschile di basket, Gianmarco Pozzecco, noto tifoso milanista, parla del futuro della panchina del Milan a margine dell’evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato.

“Ho delle simpatie, una di queste è Pioli. Una cosa che mi piace del mondo dello sport è che dall’oggi al domani un può ribaltare ogni forma di pronostico, una situazione negativa si può trasformare in una meravigliosa. Che è quello che è successo al Milan, da quando è arrivato Pioli è successo questo, abbiamo vinto uno scudetto e fatto un lavoro straordinario. Bisogna essere bravi ed equilibrati a giudicare il lavoro di un allenatore e secondo me Pioli ha fatto un grandissimo lavoro al Milan. Poi non sono così competente per dire che sarà lui l’allenatore del futuro ancora ma comunque ha fatto un percorso straordinario e gli va riconosciuto. Adesso l’Inter è più forte e vince l’Inter, magari il prossimo anno il Milan si attrezza un po’ di più e con Pioli in panchina vince lo scudetto. Diciamo che ci ha fatto vedere un bel calcio”.

Le piacerebbe vedere Conte al Milan? “A me piace come allenatore, ma capisco già poco di pallacanestro figuratevi di calcio (ride, ndr). Mi sembra che Conte sia un allenatore straordinario. Farebbe comodo al Milan e penso che anche Conte sarebbe felice di ricevere una proposta dal Milan, ma non sono cazzi miei (ride, ndr). Una volta ci avrebbe pensato il buon Galliani a vendervi notizie false e a prendervi in giro, penso sia uno dei maestri nel mondo del calcio, io non sono in grado. La mia opinione è che Conte è bravo, il Milan è una grande squadra. Però io andrei avanti con Pioli!”.