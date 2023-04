VIDEO - Roma-Milan 1-1, gol e highlights del match dell'Olimpico

MilanNews.it

È finito in parità lo scontro diretto per la Champions League dell'Olimpico tra Roma e Milan. Poche emozioni per gran parte della sfida che si accende solo in pieno recupero. Al 94' Abraham, finalizzando al meglio un contropiede, trova la rete del vantaggio. Sembrava finita, ma al 97' Saelemaekers viene pescato benissimo da Leao e trova la rete del definitivo 1-1. Di seguito gol e highlights.