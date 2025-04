Walker racconta l'addio al City: "E' stato un momento triste salutare tutti"

Intervenuto al suo podcast "The Kyle Walker Podcast”, Kyle Walker ha raccontato il suo addio al Manchester City a gennaio per andare in prestito con diritto di riscatto al Milan: "Ho detto al team manager che volevo salutare i ragazzi in mensa prima di andarmene quando ho saputo che l'affare era concluso. Lui ha mandato un messaggio a tutti, quindi, c'erano lì 150 persone e ho dovuto dire arrivederci, il che è stato un po' snervante e anche triste. Ho parlato e salutato tutti, dagli addetti alle pulizie, ai cuochi fino ai fisioterapisti.

C'era lì anche la signora Emma ​​che sta dietro al bancone e ti serve da mangiare e bere. Quando la guardavo volevo piangere perché era come se ogni giorno ti avessi detto "Buongiorno" e ti avessi abbracciato, e all'improvviso ora non ti avrei più visto. E sul momento non ci pensi, ma poi quando vieni a dire addio è davvero dura" riporta il Daily Mail.