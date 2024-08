Gazzetta - Il Milan alza il muro: Fonseca sistema la difesa e lancia la coppia Pavlovic-Royal

Contro il Torino sono state messe ancora più in risalto le lacune difensive di questo Milan, considerato il fatto che i due gol subiti dalla formazione rossonera sabato scorso sono conseguenze dirette di errori individuali (gravi) o scelte sbagliate. Per questo motivo Paulo Fonseca avrebbe intenzione di rimediare o quanto meno provare a limitare il più possibile i danni, alzando un vero e proprio muro scrive La Gazzetta dello Sport, buttando sin da subito nella mischia del Tardini la coppia composta da Strahinja Pavlovic e Emerson Royal.

EMERSON ROYAL - Contro il Torino è stato assente per motivi burocratici che dovrebbe risolvere nel corso di questa settimana, così da riuscire ad essere convocato per la prima trasferta stagionale del Milan a Parma. Emerson Royal, comunque, si allena regolarmente con la squadra da giorni ed è stato impegnato con il Tottenham nella tournée asiatica nella quale è stato protagonista con diverse prestazioni di livello. Per questa ragione il terzino brasiliano dovrebbe essere al livello (fisico) dei compagni, compreso Davide Calabria, con il quale si giocherà il posto da titolare per il resto della stagione. Il primo duello, quello per Parma, potrebbe per l'appunto vincerlo Emerson Royal, che dovrebbe sostituire nell'undici titolare il capitano dopo che quest'ultimo contro il Torino ha sofferto parecchio, venendo addirittura fischiato dai tifosi al momento della sostituzione.

STRAHINJA PAVLOVIC - Contro il Torino è rimasto per 90' in panchina considerato il fatto che per Paulo Fonseca non fosse ancora in condizione per partire titolare, ma la musica per Parma cambierà. La settimana di lavoro in più, infatti, potrebbe bastargli per convincere l'allenatore portoghese a gettarlo da subito nella mischia a Parma al fianco di Fikayo Tomori, anche perché dopo la prestazione di sabato, dove è stato forse il peggiore il campo, Malick Thiaw potrebbe avere bisogno di riposo per dimenticare gli errori e ricaricare le pile in vista di una stagione molto lunga.