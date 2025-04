Non si può prescindere da Leao. Tutto passa da lui, anche le speranze di fine stagione

Alla fine Rafa Leao è tornato titolare e ha lasciato il segno, pur non riuscendo a trovare la via del gol. Ma se c'è un giocatore del Milan che ha illuminato la scena nel derby non può che essere il portoghese, fonte di pericolo fino al momento della sostituzione.

Partenza sprint, quasi gol nel finale

Ci ha impiegato pochi secondi ad accendersi, nella stracittadina, una trentina con Darmian che ha dovuto stenderlo per fermarlo. Sua la prima occasione da gol per il Diavolo, con Josep Martinez che ci ha messo una pezza, sua l'ultima grande occasione della partita con un tiro a giro finito fuori di pochissimo. In mezzo anche un tentativo in acrobazia, diversi strappi e la chiara sensazione che il 10 sia il giocatore al quale aggrapparsi in questo finale di stagione.

Il più cercato dai compagni

I numeri della partita parlano di un tiro in porta, due tiri fuori, due passaggi chiave, 45 tocchi e un 71% di precisione in appoggio, Cinque duelli su sette vinti a terra, due falli subiti. Soprattutto Leao ha confermato di essere il giocatore più cercato dai compagni, a maggior ragione in una serata dove Christian Pulisic non ha particolarmente brillato.

Le statistiche sono dalla sua parte

Difficile davvero prescindere da lui, oggi. Del resto per media voto solo Pulisic e Reijnders hanno un rendimento migliore ma anche i numeri sono tutti in favore del portoghese che è primo per assist fatti, dribbling riusciti, grandi occasioni create, tiri in porta a partita. Che anche in una stagione disgraziata come questa è in doppia cifra nei gol fatti e ci sta arrivando negli assist. I numeri parlano chiaro, quelli di chi lo ha sostituito (Jimenez, Joao Felix) anche.