Il Milan è tra le vittime preferite di Bonazzoli in carriera

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:12News
di Lorenzo De Angelis

L'MVP della sfida di San Siro è stato senza ombra di dubbio Federico Bonazzoli, che con una deliziosa semi rovesciata ha superato Mike Maignan permettendo alla Cremonese di tornare a vincere alla Scala del Calcio dopo 100 anni esatti. 

L'attaccante italiano non è nuovo a gol decisivi contro il Diavolo, una delle sue vittime preferite in carriera. Con quello di stasera sono infatti 3 i gol segnati da Bonazzoli al Milan, due dei quali con la maglia della Salernitana. 