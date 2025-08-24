Il Milan è tra le vittime preferite di Bonazzoli in carriera
MilanNews.it
L'MVP della sfida di San Siro è stato senza ombra di dubbio Federico Bonazzoli, che con una deliziosa semi rovesciata ha superato Mike Maignan permettendo alla Cremonese di tornare a vincere alla Scala del Calcio dopo 100 anni esatti.
L'attaccante italiano non è nuovo a gol decisivi contro il Diavolo, una delle sue vittime preferite in carriera. Con quello di stasera sono infatti 3 i gol segnati da Bonazzoli al Milan, due dei quali con la maglia della Salernitana.
Pubblicità
News
Le più lette
4 Saelemaekers: "Ho sentito che l'anno scorso è stato un anno con tanti giocatori tristi. Quando sono tornato, ho trovato un gruppo che vuole fare qualcosa di bello"
Primo Piano
Tare a DAZN: "Stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute di Boniface. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta"
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com