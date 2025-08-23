live mn Milan-Cremonese (1-2): triplice fischio. Iniziamo pure peggio di un anno fa

22.44 - La Cremonese non vinceva in casa del Milan da 100 anni. Non c'era ancora San Siro e non era stato istituito il campionato a girone unico. Il Milan di Massimiliano Allegri riesce in questa impresa. Rossoneri che fanno persino peggio del brutto esordio di un anno fa, quando nei minuti finali agguantavano il pari 2-2 contro il Torino. Rossoneri senza né capo né coda, che per un tempo non impegnano Audero se non all'ultima azione disponibile. Che non sfruttano l'inerzia a favore e che si sciolgono al gol dell'1-2, come se la provinciale fosse il Milan. Poco, pochissimo da salvare: Luka Modric predica nel deserto dispensando classe, ma attorno a lui il nulla. Menzione particolare per Gimenez, atteso a una risposta importante, sia perché sostituiva Leao, sia perché il Milan è alla ricerca di un'altra punta. Se le sue prestazioni sono queste, allora imploriamo la dirigenzaa rossonera di fare al più presto nel trovare un numero 9.

90' + 4 - Triplice fischio.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

89' - Sponda di Fofana per Pavlovic, ma Baschirotto lo anticipa.

88' - Ammonito Bondo per fallo su Loftus-Cheek

86' - De Luca abile a farsi commettere fallo da Gabbia.

85' - Cinque minuti al termine del match.

84' - Cerca di usare la fascia di destra il Milan.

83' - Doppio cambio per la Cremonese: fuori Bonazzoli e Bianchetti, dentro De Luca e Ceccherini.

80' - LOFTUS-CHEEK! Tiro che trova l'esterno della rete.

79' - Pulisic cerca Gabbia, sponda verso il centro area ma Audero blocca.

78' - Alex Jimenez è il primo ammonito per il Milan. Giallo per proteste.

77' - Fallo di Payero su Saelemaekers: ammonito l'argentino.

74' - Finisce la partita di Modric. Dentro Jashari.

70' - Problema alternative: non ci sono altri giocatori offensivi in panchina.

69' - Fallo tattico di Terracciano: ammonito.

68' - Questa volta il colpo incassato è di quelli duri e il Milan fatica a reagire.

66' - Saelemaekers a questo punto arretra a terzino destro. Chukwueze e Pulisic ad assitere la punta centrale Gimenez.

65' - Cambio anche per la Cremonese: fuori Okereke, dentro Sanabria.

65' - Cambio Milan: fuori Tomori, dentro Chukwueze.

61' - Pessimo Gimenez su tutti i fronti. Il messicano perde un contrasto con Baschirotto, che serve Pezzella. Cross dalla sinistra e Bonazzoli traduce in rete con una splendida rovesciata.

61' - Incredibile, la Cremonese è nuovamente avanti. Gol di Bonazzoli.

57' - Doppio cambio Cremonese: fuori Vandeputte e Grassi, dentro Bondo e Payero.

56' - Ci riprova Fofana, bravissimo negli inserimenti. Tiro alto.

54' - Assedio Milan, ci prova ancora Fofana na Audero salva in corner.

53' - PULISIC! Botta al volo sugli sviluppi di corner, risponde ancora Audero.

52' - MODRIC! Botta dalla distanza del croato, Audero salva in corner.

51' - FOFANA! Ci prova il francese dalla distanza, tiro alto.

48' - Fallo di Grassi su Loftus-Cheek. Il centrocampista della Cremonese è il primo ammonito della partita.

47' - TOMORI! Conclusione da posizione ravvicinata, risponde Audero.

46' - Si riparte con un cambio: fuori Estupinan, autore dell'assist dell'1-1 e dentro Jimenez.

21.37 - Ci aspettavamo di più dal Milan in questi primi 45'. I rossoneri limitano i danni giusto nei minuti di recupero grazie a Pavlovic, dopo un primo tempo nel quale non hanno mai impegnato Audero. Tanto possesso palla ma Cremonese organizzata benissimo a bravissima a chiudere gli spazi, per poi colpire in contropiede. Grigiorossi che dopo 25 minuti hanno iniziato a prendere coraggio, trovando il gol al 28' con Baschirotto. A metterci una pezza il difensore serbo, tra i peggiori fino a questo momento. È lui infatti a perdere il difensore grigiorosso al momento del gol ed è sempre lui a regalare la prima palla gol agli avversari, con Maignan a metterci una pezza. Grande difficoltà anche per Pervis Estupinan e paradossalmente è lui a servire lo splendido assisst dell'1-1. Gimenez in difficoltà, Pulisic prova a sprazzi a illuminare la scena. Male Loftus-Cheek, invece Modric si conferma un vero campione, provando a innescare i compagni di squadra.

45' + 2 - Finisce il primo tempo.

45' + 1 - L'azione del pareggio: Saelemaekers trova un varco sulla sinistra per Estupinan. Cross dal fondo dell'ecuadoriano e in terzo tempo Pavlovic di testa trova il pareggio.

45' + 1 - GOL DEL MILAN CON STRAHINJA PAVLOVIC!!!!

45' - Concesso un minuto di recupero.

44' - GIMENEZ! Il messicaano si coordina bene sugli svilippi di un corner, ma la palla finisce fuori di poco.

42' - Gimenez evanecente, Baschirotto lo sta annullando.

40' - Cremonese fin qui piùm organizzata e più squadra.

38' - Audero non è stato ancora impegnato.

36' - Ora la Cremonese sfrutta gli spazi a disposizione per far scorrere il cronometro.

35' - Si sta alzando il livello di nervosismo in campo, con un alterco tra Fofana e Bonazzoli.

34' - Contatto in area Collocolo-Loftus-Cheek ma per l'arbitro tutto regolare.

33' - Estupinan perde un sanguinoso pallone, si riscatta Pavlovic con un buon intervento.

32' - Pavlovic cerca Gimenez in area, ancora bravo Baschirotto ad allontanare.

31' - Milan che prova a reagire, Cremonese ben disposta dietro.

30' - I grigiorossi avevano preso coraggio da qualche minuto e hanno colpito.

28' - Cross dalla sinistra di Pezzella, Baschirotto anticipa Pavlovic e incorna perfettamente in rete.

28' - Cremonese in vantagigo con Baschirotto.

24' - Cremonese ancora pericolosa con Pezzella, che riceve dalla destra da Vandeputte e prova la conclusione al volo, trovando l'esterno della rete.

23' - COSA RISCHIA IL MILAN! Erroraccio di Pavlovic che regala un pallone a Collocolo. Assist per Bonazzoli e Maignan provvidenziale.

22' - Fofana conclude di prima, Terraciano respinge come può evitando guai ai suoi.

19' - Gimenez segna, lanciato da Modric ma il gol è annullato per fuorigioco.

18' - Contatto Collocolo-Fofana, l'arbitro Collu lascia proseguire.

16' - ESTUPINAN! Sinistro pericoloso da fuori area, palla fuori di poco.

15' - Cremonese ben disposta in difesa, occupa ogni spazio e prova a colpire in contropiede.

13' - Confronto numero 30 tra e due squadre, bilancio in favore dei rossoneri che hanno vinto 17 volte contro le 6 della Cremonese e altrettanti pareggi. Molto più netto il divario se consideriamo solo le partite giocate in casa dal Milan: 10 vittorie a 2 e altrettanti pareggi. Di due anni fa l'ultimo confronto, 1-1 a San Siro con reti di Okereke e Messias che nei minuti di recupero evita un clamoroso ko ai rossoneri. Cremo che non vince a Milano da 100 anni: 1-4 il 4 ottobre 1925, prima ancora che venisse istituita la Serie A. L'ultimo successo del Milan è di 29 anni fa, un 7-1 con Paolo Di Canio autore di una doppietta.

11' - Rischia il Milan con Zerbin che ruba palla a Estupinan e affonda sulla destra mettendo a centro area. Libera la difesa.

9' - Milan che sta schiacciando la Cremonese nella sua area.

7' - C'è il dato degli spettatori presenti: 75.011

5' - GIMENEZ! Occasione Milan. Il messicano viene servito da Fofana e tira, conclusione deviata da Baschirotto in corner.

4' - Primo corner guadagnato dal Milan per una deviazione di Bianchetti.

2' - Sono passati oltre 11 anni dall'ultima volta in cui Allegri guidava il Milan nella Scala del Calcio, per la precisione dal 6 gennaio 2014 con i rossoneri che batterono per 3-0 l'Atalanta grazie a una doppietta di Kakà (che troverà il gol numero 100 col Milan) e un gol di Cristante, il suo primo in Serie A. Sei giorni più tardi, a Reggio Emilia, Allegri troverà il capolinea della sua avventura, nell'incredibile ko per 4-3 contro il Sassuolo, dove 4 reti di Domenico Berardi ribaltarono il doppio vantaggio rossonero con Robinho e Balotelli. A nulla servirà il gol nei minuti finali di Riccardo Montolivo.

20.48 - SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO DEL MILAN

Tre mesi dopo (e poi si dice che si gioca troppo…) torna il campionato. Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri sfida la neopromossa Cremonese, che ha deciso di affidare la panchina a uno specialista delle salvezze come Davide Nicola.

Grande curiosità per i rossoneri, che per l'occasione schierano dal primo minuto Luka Modric. Il croato ha vinto il ballottaggio con Ricci e sarà in cabina di regia a dirigere il gioco. Pervis Estupinan l'altro volto nuovo che giocherà dal primo minuto. 4-3-3 fluido, pronto a trasformarsi in 3-5-2.

In attesa del nuovo attaccante (sarà Boniface?) spazio a Santi Gimenez dal primo minuto. Il messicano sarà assistito da Christian Pulisic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers,Gimenez, Pulisic. A disp: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Musah. All. Massimiliano Allegri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. A disp: Silvestri, Nava, De Luca, Serincola, Castagnetti, Mussolini, Ceccherini, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Ayala. All. Davide Nicola.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Di Gioia e Mokhtar.

IV UFFICIALE: Bonacina.

VAR: Doveri.

AVAR: Ghersini.