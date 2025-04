Il Milan si illude, l’Inter rimonta. Si decide tutto al ritorno

"Il Milan si illude, l’Inter rimonta": scrive così questa mattina il Corriere della Sera in merito al derby di Milano di ieri sera valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il "primo tempo" si chiude 1-1 con i gol di Tammy Abraham per i rossoneri e il pareggio del grande ex della partita Hakan Calhanoglu. La squadra che sarà in campo all'Olimpico di Roma nella finale del prossimo 14 maggio si deciderà nel match di ritorno che in programma da tre settimane (23 aprile).

CALHANOGLU RISPONDE AD ABRAHAM - Quella di ieri non è stata una partita indimenticabile tra due squadre che, soprattutto nel finale, hanno pensato più a mantenere il pareggio che a cercare la vittoria. Il Milan, reduce da quattro sconfitte nelle ultime sei partite, gioca con orgoglio e riesce a tenere testa all'Inter che è più forte e più in fiducia. A sbloccare il match è stato Abraham con un bella giocata in area e un diagonale preciso che non lascia scampo a Martinez e si insacca all'angolino. Dopo l'1-0 milanista arriva però la reazione dei nerazzurri che, anche grazie ai cambi azzeccati di Inzaghi che inserisce qualche titolare in più rispetto alla formazione iniziale, trovano il pari con il classico gol dell'ex, cioè Calhanoglu.

CONCEICAO SODDISFATTO - Nel post-partita, Sergio Conceiçao si è mostrato abbastanza soddisfatto in conferenza stampa della prestazione dei suoi giocatori: "Approccio e atteggiamento ci sono stati dal primo all'ultimo. Durante la partita si è sbagliato qualcosina. Ma la partita è stata equilibrata. Davanti c'era una squadra forte, che si conosce molto bene. Ma è stato positivo. Noi vogliamo tutto perfetto. Poi durante la partita ci sono alti e bassi. A me è piaciuto quello che abbiamo fatto perché è stato quello che abbiamo provato in poco tempo partendo dall'arrivo lunedì alle quattro di mattina, e tra due giorni abbiamo un'altra partita".