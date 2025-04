Milan-Paratici, accordo trovato ma non è ancora chiusa: il club si vuole cautelare in caso di condanna dell’ex Juve

vedi letture

Non siamo ancora al momento della firma e nemmeno delle proposte scritte, ma il Milan ha scelto il suo nuovo direttore sportivo: sarà Fabio Paratici che nelle scorse ore, dopo aver incontrato a Londra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il proprietario rossonero Gerry Cardinale, ha trovato un accordo verbale con il club di via Aldo Rossi. Nella serata di ieri, prima del derby di Coppa Italia, l'ad milanista ha dichiarato sul tema: "Non abbiamo avuto un ds tradizionale nelle ultime due stagioni. Abbiamo separato i compiti fra le mansioni di varie persone nel club. Adesso stiamo valutando, anche se decisioni non sono state ancora prese, di prendere un ds tradizionale. Rimarrà comunque un gruppo di lavoro".

CLAUSOLA D'USCITA - Furlani non ha ovviamente potuto confermare nulla, ma un'intesa di fondo è stata trovata con Paratici che, salvo clamorose sorprese, sarà il nuovo direttore sportivo del Diavolo. Quando arriveranno firma e ufficialità, però, al momento non si sa. Siamo ora nella fase della stesura del contratto, dove verrà inserita una clausola molto importante: come spiega il Corriere della Sera, il Milan vuole infatti cautelarsi in caso di condanna penale dell'ex dirigente della Juventus nell’inchiesta Prisma e per questo vuole mettere nel contratto un clausola d’uscita, una sorta di diritto di recesso super blindato. Si tratta di un punto piuttosto delicato e per questo ci vorrà un po' di tempo per la fumata bianca definitiva.

DE ZERBI PER LA PANCHINA? - Paratici vorrebbe poi portare con sè persone di sua fiducia, come ad esempio Lorenzo Giani, attuale responsabile dell'area Scouting della Sampdoria, ma la permanenza di Geoffrey Moncada non sembra essere in discussione. Il futuro ds rossonero dovrà prendere subito una decisione molto importante: chi ci sarà sulla panchina del Milan della prossima stagione? Qualche giorno fa, l'ex Juve e Tottenham ha incontrato Edo Crnjar, agente di Roberto De Zerbi, e ci sarebbe stata poi anche una telefonata con il tecnico del Marsiglia. Tutto ciò lascia pensare che in cima alle preferenze di Paratici ci sia proprio l'ex Sassuolo, anche se chi gli sta vicino fa sapere che in questo momento il suo unico pensiero è la qualificazione alla prossima Champions League con la squadra francese.