Il Milan gioca d'anticipo: Scott il primo nome per un eventuale post Modric

Alex Scott, centrocampista classe 2003 del Bournemouth e dell'Inghilterra, è in cima alla lista del Milan per un eventuale post Modric

Il fatto che Luka Modric possa non essere al Milan nella prossima stagione non è uno scoop di calciomercato o il voler insinuare alcunché: semplicemente è lo stato delle cose. Il fuoriclasse croato è totalmente dedicato alla causa milanista che ha sposato con entusiasmo anche dopo un anno complicato come quello scorso. Logicamente però, con il tempo che passa, è normale che Modric non voglia guardare troppo il là e si goda il presente (come ha dichiarato lui stesso). In un quadro del genere è realistico pensare a un suo addio a fine stagione e per questo il Milan inizia a ragionare già in quest'ottica.

MODRIC, IL RICHIAMO DI MADRID

Dopo l'ultima partita con la Nazionale croata di questa sosta, giocata contro la Spagna, Luka Modric ha ribadito qualcosa che era già alla luce del Sole, ovvero la sua volontà di tornare al Real Madrid una volta appesi gli scarpini al chiodo. Ovviamente, anche in questo caso, il fuoriclasse rossonero non ha voluto mettere tempistiche particolari: "Se, quando smetterò, troveremo qualcosa in cui potrò essere utile e in cui potrò sentirmi importante, perché no? Ma staremo a vedere, c'è tempo per pensare a questo". Certo è che, prima di tornare a Milanello, Modric è stato proprio in visita al Real al centro di Valdebebas dove ha potuto anche incontrare il suo ex Presidente Florentino Perez. Discorsi sul futuro sono prematuri, il Milan se lo gode e lui si gode l'affetto del Milan.

MILAN, SCOTT PER L'EVENTUALE POST MODRIC