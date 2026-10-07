Modric: "Non so se questo sarà il mio ultimo anno. Posso dire che mi sento bene e me la godo"

Luka Modric non vuole pensare a un possibile decisione sul ritiro: ha dichiarato di stare bene e di volersi godere il campo

Oramai si sono spese tutte le parole che c'erano da spendere per Luka Modric e la sua longevità. Lo stesso calciatore ha dichiarato di non amare troppo la narrazione sui suoi 41 anni di età e anche in campo si vede come gode ancora nello stare a competere a livelli molto alti. Ieri dopo la partita persa dalla sua Croazia contro la Spagna, il fuoriclasse rossonero è stato intervistato in zona mista dai colleghi spagnoli di Cadena Cope e ha parlato del suo futuro da giocatore.

Luka Modric si è espresso così sul suo futuro da calciatore: "Mi sento bene, ho ancora la passione, l'ambizione e le forze. E finché mi sentirò così voglio continuare a giocare. Quanto durerà a questa età? Non te lo so dire: possono essere due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno, due... non lo so. Non voglio dare una risposta ora per poi dovermene pentire. Andrò passo dopo passo, partita dopo partita, mese dopo mese, ascoltando il mio corpo e come mi sento, e poi deciderò con totale tranquillità. Vedremo quanto durerà: se questo sarà il mio ultimo anno nel calcio o se continuerò ancora non lo so, ma quello che posso dirti è che mi sento bene e me la sto ancora godendo".