Amorim come Pioli nel 2020? Ecco il curioso dato dei due allenatori

Un percorso diverso e storie quasi opposte. Quello tra Stefano Pioli e Ruben Amorim non vuole essere per forza un confronto, ma certi dati riportano alle annate 2020 e 2021, quasi simile per assurdo a questo avvio di stagione con il tecnico portoghese sulla panchina rossonera. Opta, grazie ai suoi dati e statistiche ha voluto riportare così:

AMORIM COME PIOLI?

Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P), segnando sempre almeno due gol, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (3N); l’ultima volta che ha realizzato più di una rete in più partite consecutive in una stagione di Serie A risale al periodo tra settembre 2020 e gennaio 2021, arrivando addirittura a 15. Inoltre, il Milan non ha trovato la vittoria in quattro delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta delle Nazionali (2N, 2P); dall’altra parte, il Frosinone è rimasto imbattuto in tre degli ultimi cinque incontri del massimo campionato immediatamente successivi a partite dell’Italia (2V, 1N).

FROSINONE DA NON SOTTOVALUTARE

l Frosinone è la squadra che ha effettuato più contropiedi in situazioni di vantaggio in questa Serie A: 22, almeno il doppio rispetto a ogni altra squadra. Dall’altra parte, il Milan è l’unica formazione che non ha concesso neanche un contropiede quando è stata sotto con il punteggio nel torneo in corso. Solo la Juventus (79) ha effettuato più tiri dalla distanza rispetto al Frosinone (77) in questa Serie A; dall’altro lato, il Milan è la squadra che ha tentato meno conclusioni da fuori area (30) e quella che in percentuale ha concesso più tiri dall’esterno dell’area rispetto al totale subito, il 44%.