Il Milan Primavera vince ancora. Renna: "Non guardo alla classifica ma solo alla crescita dei ragazzi"
Terzo successo di fila per il Milan Primavera, che supera 1-0 la Lazio in trasferta: decide il gol di Angelicchio in avvio di match. Al termine della partita mister Giovanni Renna ha commentato così la prestazione della squadra:
“Cerchiamo di mettere la nostra qualità in tutto in quello che facciamo, anche nei sacrifici, nel rincorrere gli avversari nei momenti di difficoltà: sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Stiamo avendo una continuità di risultati perché c'è continuità nei principi che portiamo avanti con coraggio: anche nei momenti di difficoltà cerchiamo di giocare sempre palla a terra. Lo dico ai ragazzi da inizio stagione: più giochiamo la palla più possibilità abbiamo di vincere le partite e di migliorare. Classifica? Non la guardo. In primis guardo alla prestazione e alla crescita dei miei ragazzi, che sta avvenendo in modo esponenziale; i complimenti vanno a tutti".
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